21 Verletzte bei Wohnhausbrand in Schwerin

Schwerin (dpa) - Weil Unbekannte eine Matratze in einem Wohnhaus in Schwerin angezündet haben, sind 21 Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden von Sanitätern versorgt. Vier von ihnen kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Brandstifter hatten in der Nacht zum Freitag im Keller die Matratze angezündet. Giftiger Rauch zog durch das Treppenhaus und drang in die Wohnungen ein. Die Bewohner kamen in der Nacht bei Freunden, Bekannten und in Notbetten unter. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges auf der Straße oder im Haus beobachtet haben.