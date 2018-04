25 000 Fachkraftstellen in der Pflege unbesetzt

Berlin (dpa) - In der Alten- und Krankenpflege sind deutschlandweit mehr als 25 000 Fachkraftstellen nicht besetzt. Zudem fehlen rund 10 000 Hilfskräfte. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Demnach waren im vergangenen Jahr im Schnitt fast 14 800 offene Stellen für Spezialisten in der Pflege alter Menschen gemeldet, in der Krankenpflege waren es etwa 10 800.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte ein umfassendes Pflege-Sofortprogramm, um die Personalsituation zu verbessern.

Anzeige Anzeige Zur Startseite Anzeige