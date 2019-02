AA besorgt wegen militärischer Konfrontation in Kaschmir

Berlin (dpa) - Das Auswärtige Amt betrachtet die Spannungen zwischen den Atommächten Pakistan und Indien in der Region Kaschmir mit großer Sorge. Die Konfrontation gefährde Frieden und Stabilität, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Berlin. Es gelte weiterhin, dass Deutschland Pakistan auffordere, konsequent gegen Terrorgruppen vorzugehen. Einen Tag nach einem angeblichen indischen Luftangriff auf ein Terrorcamp in Pakistan hatten pakistanische Kampfflugzeuge nach Militärangaben zwei indische Flugzeuge abgeschossen.