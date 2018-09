Wuhan (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist im Achtelfinale des Damen-Tennis-Turniers in Wuhan ausgeschieden. Die Weltranglisten-Dritte unterlag der Australierin Ashleigh Barty am Mittwoch 5:7, 1:6. Es war im vierten Vergleich gegen die Weltranglisten-17. Barty die zweite Niederlage für Kerber. Damit sind keine deutschen Spielerinnen mehr im Feld des mit knapp 2,75 Millionen Dollar dotierten Turniers in China vertreten.