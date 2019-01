New York (dpa) - Die Wall Street hat ihre über weite Strecken moderaten Verluste im späten Handel wettgemacht und zum fünften Mal in Folge im Plus geschlossen. Der Dow Jones schloss mit einem Anstieg um 0,51 Prozent bei 24 001 Zählern. Der Euro wurde zuletzt mit 1,1498 Dollar gehandelt.