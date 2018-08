Aktien New York: Gewinne - Türkei-Sorgen im Hintergrund

Anzeige

New York (dpa) - Die Sorgen um die Währungskrise in der Türkei sind an den US-Börsen wieder in den Hintergrund gerückt. Der Schlagabtausch zwischen Ankara und Washington geht indes weiter. Als Reaktion auf die US-Sanktionen und -Strafzölle kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einen Boykott elektronischer Produkte aus den Vereinigten Staaten an. Nach vier Handelstagen mit Verlusten legte der US-Leitindex Dow Jones Industrial wieder um 0,45 Prozent auf 25 299 Punkte zu. Der Euro wurde zur Schlussglocke an der Wall Street mit 1,1346 US-Dollar gehandelt.