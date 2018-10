Aktivisten besetzen Bagger im Braunkohletagebau Hambach

Kerpen (dpa) - Umweltaktivisten haben einen Bagger im Braunkohletagebau Hambach besetzt. Nach ersten Polizeiangaben waren am Samstag etwa 8 Menschen auf dem Bagger und rund 30 weitere davor. Das Aktionsbündnis Ende Gelände will am Wochenende den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier mit Blockaden lahmlegen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie rechnete mit Blockaden von Baggern, Bandanlagen und Schienen. Nach Angaben des Aktionsbündnisses werden mehr als 5000 Aktivisten erwartet.