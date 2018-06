Anzeige

Watutinki (dpa) - Joachim Löw kann für das erste Gruppenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland mit seinem kompletten Kader planen. Heute waren alle 23 Spieler bei der Übungseinheit auf dem Trainingsgelände von ZSKA Moskau dabei. Zwei Tage vor der Partie gegen Mexiko am Sonntag in Moskau arbeitete Bundestrainer Joachim Löw noch einmal mit seinem Team am Feinschliff. Das Abschlusstraining findet morgen im Luschniki-Stadion im Herzen der russischen Hauptstadt statt.