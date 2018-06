Altmaier hofft trotz US-Stahlzöllen auf Ausnahmen für deutsche Firmen

Anzeige

Berlin (dpa) - Trotz der seit gestern geltenden US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU hofft Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier auf Ausnahmen für deutsche Firmen. Er gehe davon aus, dass Spezial-Stahl, das in Deutschland angefertigt werde, nicht so leicht aus US-Produktion ersetzt werden könne, sagte Altmaier der «Rheinischen Post». Daher hätten die amerikanischen Unternehmen weiterhin ein hohes Interesse an zollfreiem Spezial-Stahl aus Deutschland. Welche Folgen sich konkret für die deutsche Wirtschaft ergäben, hänge davon ab, «wie die USA die Maßnahmen umsetzen.»