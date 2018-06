Argentinien startet gegen Island in Fußball-WM

Anzeige

Moskau (dpa) - Für Vizeweltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi beginnt die Fußball-WM in Russland heute mit dem Auftaktmatch gegen Island. In Gruppe D sind die Isländer, die bei der EM 2016 als großes Überraschungsteam bis ins Viertelfinale kamen, in ihrem ersten Spiel bei einer WM überhaupt im Moskauer Spartak-Stadion der klare Außenseiter. Zuvor trifft Frankreich in Kasan auf Australien. Für Peru geht es in Gruppe C in Saransk gegen Dänemark. In der letzten Begegnung des dritten Turniertages treffen Kroatien und Nigeria in Kaliningrad aufeinander.