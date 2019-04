Auf dem Weg nach Spanien: Eurowings-Maschinen kehren um

Köln (dpa) - Zwei Maschinen der Fluggesellschaft Eurowings sind auf dem Weg nach Spanien aus technischen Gründen umgekehrt und wieder in Deutschland gelandet. Es handele sich um Maschinen vom Typ Boeing 737-800, sagte ein Eurowings-Sprecher. Die Menschen an Bord seien nicht gefährdet gewesen. Laut dem Sprecher gebe es zwischen beiden Fällen kein Zusammenhang. Bei einer Maschine war eine Warnanzeige für den Fahrwerksschacht aufgetaucht, sie wird nun untersucht. An dem zweiten Flugzeug musste ein defektes Instrumenten-Display ausgetauscht werden.