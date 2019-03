Köln (dpa) - Der frühere US-Präsident Barack Obama soll am 4. April in Köln auftreten - der Ticket-Anbieter Eventim verkauft seit heute Karten zu Preisen zwischen knapp 90 und 500 Euro. Der 57 Jahre alte Friedensnobelpreisträger werde beim «World Leadership Summit» in der Lanxess-Arena an einem moderierten Gespräch teilnehmen, teilten der Veranstalter und die Arena mit. Für ein VIP-Ticket, das ein exklusives Dinner und ein Foto mit Obama enthält, müssen Interessenten rund 5000 Euro zahlen. Vom US-Konsulat, der Botschaft und dem Büro Obamas gab es keine Bestätigung für den Auftritt.