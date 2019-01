Bergung des kleinen Julen geht in die entscheidende Phase

Málaga (dpa) - Die Bergung des in einen Brunnenschacht gestürzten zweijährigen Julen in Spanien steht vor der entscheidenden Phase. Nachdem die Bohrung eines Parallelschachts abgeschlossen wurde, wollten Minenarbeiter damit beginnen, manuell einen vier Meter langen Tunnel zu graben. So wollen sie waagerecht an die Stelle gelangen, an der das Kind vermutet wird, wie spanische Medien berichteten. Wie lange sie dafür brauchen werden, ist unklar. Experten befürchten aber, dass weitere 24 Stunden nötig sein könnten, um sich durch den Felsen zu kämpfen.