Bischof: System Kirche schuld am Missbrauchsskandal

München (dpa) - Die katholischen Bischöfe zeigen sich entsetzt über die Dimension des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen in ihrer Kirche. «Tief bedrückt, erschüttert und beschämt sind wir von der Realität sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in der katholischen Kirche», sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Aus einer von der DBK in Auftrag gegebene Missbrauchsstudie gehe hervor, dass Priester ihre Macht für die Taten ausnutzten, berichtete «Zeit Online». Die Studie soll am 25. September veröffentlicht werden.