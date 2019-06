Bisher heißester Tag des Jahres: Fast 33 Grad am Sonntag

Offenbach (dpa) - Mit einer Spitzentemperatur von 32,9 Grad ist der Sonntag der heißeste Tag des bisherigen Jahres gewesen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erreichte das Thermometer diesen Wert sowohl in Geldern-Walbeck in Nordrhein-Westfalen als auch in Lenzen in Brandenburg. Auf Platz drei kam Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg mit 32,7 Grad. Der bisherige Jahreshöchstwert von 28,1 Grad war am 28. April in Kitzingen in Bayern erreicht worden.