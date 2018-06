Boateng-Comeback bei WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien

Anzeige

Leverkusen (dpa) - Nach sechs Wochen Wettkampfpause gibt Jérôme Boateng am Abend bei der WM-Generalprobe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien sein Comeback. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger des FC Bayern hatte sich am 25. April im Champions-League-Halbfinale der Münchner gegen Real Madrid eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Bundestrainer Joachim Löw bietet neun Tage vor dem ersten Gruppenspiel in Moskau gegen Mexiko bis auf den angeschlagenen Mesut Özil (Knieprellung) die erwartete WM-Wunschelf auf.