Boris Becker bekräftigt: Diplomatenpass ist echt  

London (dpa) - Ex-Tennis-Star Boris Becker besteht auf der Echtheit seines Diplomatenpasses aus der Zentralafrikanischen Republik. Vorher hatten Vertreter des Landes von einer Fälschung gesprochen. «Ich habe diesen Pass vom Botschafter bekommen», sagte Becker in der Andrew-Marr-Show des britischen Senders BBC. «Das war eine offizielle Amtseinführung.» Der Diplomatenpass müsse daher wohl echt sein. Ein solcher Diplomatenstatus könnte Becker Immunität in einem laufenden Insolvenzverfahren in London verschaffen, meinen seine Anwälte.