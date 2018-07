Boris Johnson beklagt «sterbenden» Traum vom Brexit

Anzeige

London (dpa) - Der scheidende britische Außenminister Boris Johnson sieht seinen Traum vom EU-Austritt seines Landes ausgeträumt. «Der Brexit-Traum stirbt, erstickt von unnötigen Selbstzweifeln», heißt es in seinem Rücktrittsschreiben an Premierministerin Theresa May. Johnson hatte seinen Rücktritt erklärt, nur Stunden nachdem Brexit-Minister David Davis seinen Abgang verkündet hatte. Beide Minister protestieren damit gegen Mays neue Brexit-Pläne, die eine enge Bindung an die EU vorsehen. Wer Johnson als Außenminister nachfolgt, ist bisher unklar.