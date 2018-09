Britischer Außenminister sauer wegen Posts von Tusk

London (dpa) - Nicht lustig: Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat pikiert auf einen Instagram-Post zum Brexit von EU-Ratspräsident Donald Tusk reagiert. Unter einem Foto von Premierministerin Theresa May und Tusk am Kuchenbüffet auf dem EU-Gipfel in Salzburg stand: «Ein Stück Kuchen vielleicht? Tut mir leid, keine Kirschen.» Der Post war eine Anspielung auf die «Rosinenpickerei», die London oft bei den Brexit-Verhandlungen vorgehalten wird. Die Premierministerin zu beleidigen sei nicht der Weg, um eine Lösung in dieser schwierigen Lage zu finden, konterte Hunt in der BBC.