Britisches Parlament will über Brexit-Abkommen abstimmen

London (dpa) - Das britische Parlament will heute über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May abstimmen. Trotz neuer Zusicherungen aus Brüssel werden May kaum Chancen eingeräumt, eine Mehrheit für ihren Deal zu bekommen. Etwa 100 Abgeordnete ihrer eigenen Partei haben sich gegen das Abkommen ausgesprochen. Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte im Fall einer Niederlage Mays ein Misstrauensvotum im Parlament an. Mit der Abstimmung wird gegen 20 Uhr deutscher Zeit gerechnet.