Bundesweit mehr als 300 Restaurants mit Michelin-Sternen

Berlin (dpa) - Immer mehr Restaurants in Deutschland können sich mit Sternen des Guide Michelin schmücken. In der in Berlin vorgestellten Ausgabe des Hotel- und Restaurantführers werden 309 Gourmet-Restaurants aufgeführt, neun mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs beschränkt sich aber auf Häuser mit einem Stern, bei den höheren Auszeichnungen gibt es jeweils ein Restaurant weniger. Zehn Häuser erhalten drei Sterne, eins weniger als 2018, weil das «La Vie» in Osnabrück seinen Betrieb eingestellt hat.