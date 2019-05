China: Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar

Peking (dpa) - China schlägt im Handelskrieg mit den USA zurück: Die Führung in Peking kündigte höhere Zölle auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden US-Dollar an. Auf weitere Waren sollen ebenfalls Strafzölle erhoben werden, allerdings mit niedrigeren Zollsätzen. In der Nacht zum Freitag hatten die USA die Anhebung der Sonderabgaben auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. Die Zölle stiegen von bisher zehn auf 25 Prozent. US-Präsident Donald Trump hatte Peking vor Gegenmaßnahmen gewarnt.