Chris Stapleton und Keith Urban für Country-Preise nominiert

Nashville (dpa) - Country-Star Chris Stapleton hat gute Chancen, den Country-Top-Preis als «Entertainer des Jahres» zu gewinnen. Mit fünf Nominierungen geht der Musiker aus dem US-Staat Kentucky im November als Favorit in das Rennen um die Preise der Country Music Association Awards. In der Spitzenkategorie sind mit ihm Keith Urban, Jason Aldean, Luke Bryan und Kenny Chesney nominiert, wie der Musik-Verband am Dienstag bekanntgab. Im vorigen Jahr holte Garth Brooks den begehrten Preis.