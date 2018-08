Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Commerzbank-Kunden mit Pfändungsschutzkonten kommen nach Angaben der Bank wieder uneingeschränkt an ihr Geld. Die technische Störung sei behoben, bestätigte ein Sprecher der Bank am Nachmittag. Auf Twitter schrieb das Institut: «Alle P-Konto-Inhaber können jetzt über ihr Guthaben verfügen. Die ausstehenden Zahlungseingänge sind gebucht.» Bei einem Teil der Pfändungsschutzkonten waren am Dienstag dieser Woche nicht alle Zahlungseingänge wie geplant gebucht worden.