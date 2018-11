Dax beendet die Woche kaum verändert

Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind an der Seitenlinie geblieben. Nachdem gestern die Freude über den Ausgang der US-Kongresswahlen wieder verpuffte und es zudem seitens der US-Notenbank keine Signale gab, das gemäßigte Tempo der Zinserhöhungen weiter zu bremsen, blieben die Marktteilnehmer zurückhaltend. Der Dax beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,02 Prozent auf 11 529 Punkte fast unverändert. Der Euro sank und kostete am frühen Abend 1,1333 US-Dollar.