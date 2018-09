Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seine Talfahrt beschleunigt. Die zahlreichen Zollstreitigkeiten der USA, Währungsturbulenzen in Schwellenländern sowie anstehende politische Ereignisse verunsichern die Anleger aktuell zunehmend. Nachdem ein morgendlicher Erholungsversuch im Dax am Widerstand bei 12 400 Punkten gescheitert war, ging es bis zum Abend auf 12 210,21 Punkte abwärts. Der Euro sank am frühen Abend auf 1,1555 US-Dollar.