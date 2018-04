De Mistura fordert Untersuchung zu Angriff in Syrien

Anzeige

New York (dpa) - Der UN-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura hat eine rasche und unabhängige Aufklärung des mutmaßlichen Giftgasangriffs im syrischen Duma gefordert. Giftgasangriffe seien «extrem besorgniserregend» und stellten einen Bruch internationalen Rechts dar, sagte De Mistura in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu Syrien. Er forderte den Rat zu raschem Handeln auf. Nach Angaben von Aktivisten sollen bei dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Duma in Ost-Ghuta am Samstag mehr als 150 Menschen getötet worden sein.