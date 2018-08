Deutsche gehen laut Studie immer seltener einkaufen

Düsseldorf (dpa) - Die Deutschen gehen immer seltener zum Einkaufen in den Supermarkt, zum Discounter oder in Drogeriemärkte. Dennoch geben sie mehr Geld für Lebensmittel, Zahnpasta und Co. aus. Das geht aus der aktuellen Konsumenten-Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. Die Deutschen würden seltener, aber strukturierter einkaufen, beschrieb der Nielsen-Handelsexperte Fred Hogen die Entwicklung. Dazu trage der klassische Einkaufszettel wesentlich bei - doch zusätzlich nutzten immer mehr Konsumenten die Möglichkeit, sich vor dem Einkauf online über Produkte zu informieren.