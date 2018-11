DFB: Ohne Hummels und Müller gegen Russland

Leipzig (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw setzt im Testspiel gegen Russland den Verjüngungskurs der Fußball-Nationalmannschaft fort. In der Startformation fehlen in Leipzig die Weltmeister von 2014, Thomas Müller und Mats Hummels. Nur Torwart Manuel Neuer und Jonas Hector sind älter als 25 Jahre. Vor Kapitän Neuer spielen Matthias Ginter, Niklas Süle und Antonio Rüdiger in einer Abwehrkette. Kai Havertz kommt zu seinem zweiten Länderspieleinsatz im Mittelfeld neben Joshua Kimmich. Auf den Außenbahnen spielen Thilo Kehrer und Hector. Den Dreiersturm formieren wie zuletzt beim 1:2 in Paris gegen Frankreich Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané.