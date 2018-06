Anzeige

Düsseldorf (dpa) - Nach monatelangem politischen Streit wird heute in Düsseldorf über die Genehmigung eines Open-Air-Konzerts des britischen Superstars Ed Sheeran entschieden. Für dessen geplanten Auftritt am 22. Juli in Düsseldorf sind 85 000 Tickets seit Monaten verkauft. Doch den Konzertveranstaltern droht nach monatelanger Planung ein Desaster. Im Planungsausschuss des Stadtrats war zuletzt keine Mehrheit für das Konzert in Sicht.