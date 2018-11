«Ehrenmann/Ehrenfrau» ist «Jugendwort des Jahres» 2018

München (dpa) - «Ehrenmann» beziehungsweise «Ehrenfrau» ist das «Jugendwort des Jahres» 2018. So werde jemand bezeichnet, der etwas Besonderes für einen tut, erklärte der Langenscheidt-Verlag in München. Eine 21-köpfige Jury hatte das Wort gewählt. Ursprünglich standen 30 Begriffe zur Auswahl, die zeigen sollen, wie Jugendliche heute reden. In einer unverbindlichen Online-Abstimmung konnte seit Ende August aus Wörtern wie «lindnern» (also lieber etwas gar nicht als schlecht zu machen) oder «Lauch» (Trottel) gewählt werden. 1,5 Millionen Stimmen wurden abgegeben.