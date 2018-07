Einigung über Diesel-Fahrverbote in Stuttgart steht bevor

Anzeige

Stuttgart (dpa) - Einwohner und Autofahrer in Stuttgart bekommen voraussichtlich noch am Mittwoch Klarheit über Diesel-Fahrverbote. Am Mittag traf sich der grün-schwarze Koalitionsausschuss, um über ein Luftreinhaltepaket mit möglichen Einschränkungen zu beraten. Es wurde eine Einigung erwartet, die am Nachmittag öffentlich erläutert werden sollte. Fahrverbote für ältere Diesel der Euro-Abgasnormen 4 und darunter könnten Anfang 2019 kommen. Vermieden werden sollen aber wohl Fahrverbote für modernere Diesel der Euro-Norm 5.