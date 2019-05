Eishockey-Nationalteam kämpft sich zum WM-Auftaktsieg

Kosice (dpa) - Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat sich bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei zu einem Auftaktsieg gezittert. Das WM-Debüt des neuen Bundestrainers Toni Söderholm gewann die Auswahl in Kosice 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) gegen Aufsteiger Großbritannien. WM-Debütant Moritz Seider erzielte zunächst sein erstes Länderspieltor. Nach dem Ausgleich durch Mike Hammond trafen Yasin Ehliz und NHL-Star Leon Draisaitl zum deutschen Erfolg. Schon morgen steht das zweite Vorrundenspiel gegen Dänemark an.