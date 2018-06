England und Belgien gehen runderneuert ins Gruppenfinale

Anzeige

Kaliningrad (dpa) - England und Belgien gehen mit stark verändertem Personal in das Finale um den Sieg in der Gruppe G. Die Three Lions bringen im Vergleich zum 6:1-Sieg gegen Panama acht neue Spieler. Belgiens Trainer Roberto Martinez hat sein Team nach dem 5:2 gegen Tunesien ebenfalls runderneuert und bringt gleich neun frische Kräfte für das heutige Duell. Unter anderen sitzen die beiden Top-Torjäger Harry Kane von England und Belgiens Romelu Lukaku auf der Bank. Auch Kevin de Bruyne und Eden Hazard sind nicht in der Startelf.