Enkel des Schreibers findet 88 Jahre alte Flaschenpost

Goslar (dpa) - Das Rätsel um eine 88 Jahre alte Flaschenpost in Goslar ist gelöst. Handwerker hatten sie 1930 in der Domvorhalle in Goslar versteckt, gefunden wurde sie vom Enkel eines Verfassers. Der Dachdecker Peter Brand hatte die Flasche bei einer Kontrolle unter dem Dach entdeckt. Brands Großvater, der ebenfalls Dachdecker war, hatte darin zusammen mit Kollegen eine Botschaft für die Nachwelt hinterlassen. In ihrem Schreiben beklagen die Handwerker die schwere Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und wünschten sich, dass «unsre Nachkommen dies Schreiben in einer besseren Zeit einmal vorfinden».