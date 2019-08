Entscheidung über Hamilton-Teamkollege in diesem Monat

Budapest (dpa) - Die Entscheidung über den Teamkollegen von Lewis Hamilton beim deutschen Formel-1-Rennstall Mercedes soll in diesem Monat fallen. Das kündigte Teamchef Toto Wolff in einem Interview der Zeitung «Die Welt» an. Im Moment sei die Entscheidung noch nicht getroffen, ob Valtteri Bottas weiter neben Hamilton fahren werde. Wolff machte deutlich, dass die Wahl zwischen Bottas und Esteban Ocon fallen werde. Der Franzose wird seit 2015 von Mercedes unterstützt und ist derzeit Ersatzfahrer bei den Silberpfeilen.