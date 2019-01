Erdbeben der Stärke 6,8 im Amazonas

Brasília (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 6,8 hat den westbrasilianischen Bundesstaat Acre an der Grenze zu Peru erschüttert. Das Beben ereignete sich im Amazonasgebiet 89 Kilometer westlich der Stadt Tarauacá in einer Tiefe von 575 Kilometern, wie die Erdbebenwarte der Universität Brasília mitteilte. Nach ersten Berichten wurden weder Opfer noch Schäden verzeichnet. Die Tiefe des Erdbebenherds schwächte die Auswirkungen an der Oberfläche ab, ließ aber die Erdbebenwellen bis weit in das peruanische Departement Ucayali vordringen, wie der Sender RPP berichtete.