Anzeige

New York (dpa) - Die Wall Street hat an ihre Vortageserholung angeknüpft. Im späteren Handelsverlauf bröckelten die Gewinne jedoch deutlich ab. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel letztlich mit einem kleinen Plus von 0,23 Prozent auf 24 271 Punkte. Der Eurokurs bewegte sich nach seinem deutlichen Anstieg infolge der Einigung auf eine verschärfte Asylpolitik beim EU-Gipfel im US-Handel nur wenig. Zum Wall-Street-Schluss wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1677 Dollar gehandelt.