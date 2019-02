Erster Arztbesuch bei Berliner Eisbärenmädchen

Berlin (dpa) - Nach Knut und Fritz ist es nun ein Weibchen: Ein Eisbärenmädchen könnte der neue flauschige Liebling von Zoobesuchern in Berlin werden. Das Geschlecht des Jungtiers haben Tierärzte bei der ersten Untersuchung festgestellt, wie Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem der Deutschen Presse-Agentur nach einem Besuch im Stall sagte. «Es ist ein kräftiges Mädchen.» Rund 8,5 Kilo bringe das Anfang Dezember geborene Jungtier bei einer Größe von gut 60 Zentimetern auf die Waage, so Knieriem. «Wir haben gesehen, dass alles in Ordnung ist.»