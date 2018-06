Erstmals kein Spiel bei der Fußball-WM

Anzeige

Moskau (dpa) - Bei der Fußball-WM in Russland findet erstmals seit dem Turnierstart kein Spiel statt. Nach dem Ende der Gruppenphase bereiten sich die 16 im Wettbewerb verbliebenen Teams auf ihre K.o.-Spiele vor. Den Auftakt machen morgen Frankreich und Argentinien. Außerdem treffen Uruguay und Portugal aufeinander. Bei den Deutschen geht die Aufarbeitung des ersten Knockouts in einer WM-Gruppenphase weiter. Nach der Rückkehr des Teams in die Heimat hatten Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Teammanager Oliver Bierhoff eine «knallharte» Analyse angekündigt.