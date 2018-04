EU einigt sich auf striktere Regeln für Youtube und Co.

Anzeige

Brüssel (dpa) - Video-Plattformen wie Youtube müssen sich in der EU künftig an striktere Regeln bei Jugendschutz oder Werbung halten. Der zuständige Ausschuss des Europaparlaments und die EU-Staaten erzielten einen Durchbruch in den Verhandlungen über die Regeln für audiovisuelle Inhalte, wie Parlament und EU-Kommission mitteilten. «Damit ist der Weg frei für moderne Reglungen für Fernsehen, Videos on-demand und Online-Videos», sagte die medienpolitische Sprecherin der SPD-Europaabgeordneten, Petra Kammerevert.