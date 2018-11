Europas Banken im Krisentest größtenteils stabil

London (dpa) - Europas Aufseher haben den Großbanken in der EU ein insgesamt solides Zeugnis in Sachen Krisenfestigkeit ausgestellt. In dem nach Angaben der Bankenaufsicht EBA bisher härtesten europaweiten Stresstest erwiesen sich die Kapitalpuffer bei den meisten der 48 untersuchten Institute auch unter widrigsten Bedingungen als tragfähig. Im Allgemeinen seien die europäischen Banken besser für eine neue Wirtschafts- und Finanzkrise gerüstet als noch vor einigen Jahren, konstatierte die EBA bei der Vorstellung der Ergebnisse in London.