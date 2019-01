Explosion zerstört Reihenhaus - 71-Jährige schwer verletzt

Donzdorf (dpa) - Bei einer Explosion in Donzdorf bei Göppingen ist ein Reiheneckhaus komplett zerstört und eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die 71 Jahre alte Hausbewohnerin mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ursache der Explosion sei bisher unklar. Auch Nachbargebäude seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Weitere Verletzte gab es zunächst nicht. Dort, wo das Haus gestanden hatte, war nur noch ein Trümmerhaufen zu sehen. Die 71-Jährige habe alleine dort gewohnt.