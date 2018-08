Fahrer ignoriert Baustellenabsperrung und schrottet Transporter

Schneckenlohe (dpa) - Ein junger Autofahrer ist in Bayern absichtlich in eine abgesperrte Baustelle gefahren - und hat seinen Wagen völlig zerstört. Nach Polizeiangaben umkurvte der Mann mit hohem Tempo die Absperrung und übersah dann einen Teerhaufen von einem halben Meter Höhe. «Der Teerhaufen wurde zur Sprungschanze», teilten die Beamten mit. Nach einem Flug von 20 Metern krachte der Transporter mehrfach in die Leitplanken. Der 24-Jährige überstand den Crash mit leichten Verletzungen. Am Auto des Mannes entstand Totalschaden.