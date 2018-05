Fans bringen sich vor DFB-Pokalfinale in Berlin in Stimmung

Anzeige

Berlin (dpa) - Viele Anhänger von Eintracht Frankfurt und Bayern München haben vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin bei schönstem Sonnenwetter in der Stadt gefeiert. Bereits am Mittag versammelten sich Hunderte beim zentralen Fanfest der Frankfurter am Breitscheidplatz. Am Alexanderplatz waren dagegen erst vereinzelt Bayern-Trikots zu sehen. Die Stimmung war laut Polizei überall friedlich. Nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund im Endspiel im vergangenen Jahr hoffen viele Eintracht-Fans gegen den Rekordpokalsieger aus München am Abend auf einen knappen Sieg.