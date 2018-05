Fans feiern neues Backstreet-Boys-Lied

Anzeige

Los Angeles (dpa) - Fans weltweit haben begeistert auf die neue Single der Backstreet Boys reagiert. Der Song «Don’t Go Breaking My Heart», der heute veröffentlicht wurde, kommt offenbar gut an, wenn man die Reaktionen in den sozialen Netzwerken als Maßstab nimmt. In dem Musikvideo tanzen die fünf Bandmitglieder unter anderem auf einer in blauem Licht gehaltenen Bühne. Bei Twitter rangiert der Name des Songs unter den drei am häufigsten verwendeten Hashtags. Die Fans mussten lange warten, das letzte Album liegt fünf Jahre zurück. Die amerikanische Boygroup wurde Anfang der 90er Jahre gegründet.