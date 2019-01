Filmbranche feiert beim Deutschen Filmball

München (dpa) - In München wird der rote Teppich ausgerollt: Am Abend feiern Schauspieler und Regisseure beim Deutschen Filmball im Luxushotel «Bayerischer Hof». Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft erwartet rund 1000 Gäste zu dem glanzvollen Spektakel. Angekündigt haben sich unter anderem Sönke Wortmann, Jessica Schwarz, Elyas M'Barek und Tom Schilling. Los geht es mit einem Champagnerempfang. Anschließend wird bis in den frühen Morgen getanzt und gefeiert, auch das traditionelle Weißwurstessen um Mitternacht steht auf dem Programm.