Flüchtlingspolitik: Seehofer löst Spitzenbeamten ab

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Organisation der Flüchtlingspolitik in seinem Ressort neu geregelt. Der bisherige Abteilungsleiter Migration wurde in den einstweiligen Ruhestand versetzt, das Amt bereits mit Wirkung zum 2. Mai neu besetzt, wie das Innenministerium in Berlin bestätigte. Die Personalentscheidung habe aber nichts mit der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu tun: «Dies erfolgte im Rahmen einer organisatorischen und personellen Neuausrichtung des Hauses», erklärte das Ministerium.