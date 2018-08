Flugzeug wegen Bombendrohung außerplanmäßig gelandet

Düsseldorf (dpa) - Wegen einer Bombendrohung ist eine Maschine der Fluggesellschaft Condor am Abend außerplanmäßig auf der griechischen Insel Kreta gelandet. Der Flieger auf dem Weg vom ägyptischen Hurghada nach Düsseldorf sei sicher in der Stadt Chania zwischengelandet, sagte ein Condor-Sprecher. Die 273 Passagiere hätten den Flieger ohne Zwischenfall verlassen können. Sie sollen die Nacht in Hotels verbringen und den Flug am Tag fortsetzen. Die Maschine wurde von spieziellen Hunden durchsucht. Zunächst hätten sie aber nichts Verdächtiges gefunden.