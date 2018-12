Frankreich im Alarmzustand - Riesiges Polizeiaufgebot

Paris (dpa) - Frankreich will mit einem riesigem Polizeiaufgebot neue Gewalt und Krawalle verhindern. Für diesen Samstag gibt es wieder Aufrufe zu Protesten der «Gelbwesten» in Paris und im ganzen Land. Innenminister Christophe Castaner warnte vor Gewalttätern: Alles lasse darauf schließen, dass radikale Elemente und Aufrührer erneut versuchen werden zu handeln. 89 000 Polizisten und andere Ordnungskräfte sollen eingesetzt werden. 8000 Sicherheitskräfte werden allein in der Hauptstadt aufgeboten, die am vergangenen Wochenende Schauplatz schwerer Ausschreitungen gewesen war.